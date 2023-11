Man ernstig gewond, 4 vermoedelijke uithalers aangehouden

Ritthem - Agenten hebben in samenwerking met de Douane en Koninklijke Marechaussee in de nacht van dinsdag 7 op woensdag 8 november vier mannen aangehouden op de Denemarkenweg. Een van hen is ernstig gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Vermoedelijk gaat het om uithalers.