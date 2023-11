Politie vindt 165 kilo vuurwerk in woning

In een slaapkamer vonden agenten 10 dozen met vuurwerk. Dat is direct in beslag genomen. Omdat er in de woning een sterke henneplucht hing is het pand, met toestemming van de rechter-commissaris, doorzocht. Tijdens deze zoeking vonden agenten een paar duizend euro aan contant geld, messen, een slagwapen, drugs en een automatisch vuurwapen. De 39-jarige bewoner is aangehouden.

Melden helpt!

Heb jij een vermoeden van mensen die vuurwerk in hun woning hebben liggen? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000 of via de website van M.