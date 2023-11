Aanhouding voor diefstal kluis

Aan het begin van dit jaar kwam er een aangifte binnen van een diefstal van een kluis uit een verenigingsgebouw op Terschelling. Een verdachte had ingebroken en was er met een volledige kluis vandoor gegaan. Hierbij werd een aanzienlijk geldbedrag buitgemaakt. De politie stelde direct een onderzoek in. Zo werden er camerabeelden uit de omgeving opgevraagd en bestudeerd. Ook werd er forensisch sporenonderzoek en een buurtonderzoek gedaan. Mede hierdoor kwamen de agenten de verdachte op het spoor. De 49-jarige man werd woensdag 8 november aangehouden. Hij wordt gehoord over zijn betrokkenheid bij de diefstal. Hierna zal de politie het proces-verbaal insturen naar het Openbaar Ministerie.