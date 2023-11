Minderjarige verdachte aangehouden na bankhelpdeskfraude

De verdachte, een minderjarige jongen uit Heemskerk, was aan de deur gekomen en deed zich voor als bankmedewerker. Eerder op de avond werd het slachtoffer gebeld. De verdachte bood aan om langs te komen om al het contante geld in huis mee te nemen. Bij het huis aangekomen kreeg de verdachte het contante geld in handen. Eenmaal buiten zette de verdachte het op een lopen, maar kwam hij ten val. Het slachtoffer vertrouwde het niet, zette de achtervolging in en kon de verdachte vervolgens insluiten. De politie werd gebeld, kwam met spoed ter plaatse en heeft de verdachte aangehouden. Daarna is met meerdere eenheden een zoekactie gestart naar mogelijke andere verdachten, maar deze zijn niet meer aangetroffen.

Bankhelpdeskfraude

Criminelen doen zich bij bankhelpdeskfraude voor als een medewerker van de bank. Er zou een probleem zijn met de rekening of het geld en dat moet snel opgelost. Door slimme babbeltrucs te gebruiken, weten zij hun slachtoffers op een sluwe manier over te halen om informatie te delen. Toch slachtoffer van bankhelpdeskfraude? U bent helaas niet de enige. Schaam u niet en doe altijd aangifte. De politie doet onderzoek naar uw aangifte.

Hang op, bel uw bank!

U kunt zelf voorkomen dat u slachtoffer wordt. Belt een bankmedewerker u en vertrouwt u het niet? Hang dan op en bel het nummer van de bank dat u kent. Laat nooit iemand uw pinpas of geld ophalen, of een programma op uw computer installeren. Waarschuw mensen in uw omgeving voor deze praktijken.