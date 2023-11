Aanhouding verdachte voor steken vrouw en brandstichting Meteorenweg

In de nacht van zondag 5 op maandag 6 november 2023 raakt een vrouw zwaargewond nadat een man haar meerdere malen steekt en daarna de woning in brand steekt waar het slachtoffer verblijft. Na het steekincident weet de dame te vluchten naar de Klaprozenweg waar voorbijgangers zich over haar ontfermen en de politie bellen. Agenten die ter plaatse komen treffen de vrouw onder het bloed aan. Ze geeft aan meerdere keren door een persoon te zijn gestoken aan de Meteorenweg en daarna is gevlucht naar de Klaprozenweg. Het slachtoffer heeft zelf een sjaal – als tourniquet – om haar arm gedaan om de hevige bloeding te stelpen. De politie verleent eerste hulp waarbij blijkt dat de vrouw meerde keren is gestoken. Ze wordt daarna door ambulancepersoneel overgebracht naar het ziekenhuis. Agenten stellen een onderzoek in aan de Meteorenweg en treffen daar een woning aan, waar de vrouw verblijft, en brand is gesticht.

Vanmorgen heeft de politie een verdachte aangehouden. In deze zaak is de recherche nog steeds op zoek naar getuigen en of beelden en komt graag in contact met mensen hierover.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen van dit steekincident en de brandstichting. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden. Zie onderstaande gegevens.

BVH NR: 2023252115