Overval supermarkt, politie zoekt getuigen

Op woensdagavond rond 18:00 uur staat er een man voor de supermarkt aan de Oudemanstraat te roken. Hij vraagt de medewerker van de winkel of hij sigaretten heeft. De medewerker geeft aan deze niet te hebben. De man loopt weg, maar komt vervolgens terug. Dit keer loopt hij de winkel in en dreigt hij met een mogelijk vuurwapen. Vervolgens duwt de overvaller de medewerker weg en pakt geld uit de kassa. Hij is er met de buit vandoor gegaan richting de Reinwardtstraat.

Signalement

De overvaller is een man tussen de 30 à 40 jaar oud, rond de 1,90 meter lang en licht getint. Deze man droeg een zwarte jas met een grote capuchon en had zwarte schoenen met drie witte strepen en een witte zool aan van het merk Adidas.

Getuigen gezocht

Heeft u woensdag 8 november rond 18:00 uur iets gezien of gehoord in de omgeving van de Oudemansstraat in Den Haag? Of heeft u andere informatie wat belang kan zijn in het onderzoek? Dan komt de politie graag in contact met u via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.