Onderzoek gestart naar branden

Op zondag 5 november kregen wij een melding van een brand in de Witte de Withstraat. Toen de agenten aankwamen zagen zij dat er een brand woedde in de kelder van de portiekwoning. Hierbij is er niemand gewond geraakt, maar moesten er wel woningen ontruimd worden. Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse om de brand te blussen. Wat de brand heeft veroorzaakt was niet duidelijk waardoor de politie een onderzoek heeft ingesteld.

Dinsdagavond 7 november kwam er ook een melding bij ons binnen dat er brand zou zijn in een woning in diezelfde Witte de Withstraat. Hierbij raakte er gelukkig ook niemand gewond. De brandweer kon gelukkig meteen aangeven dat hier geen sprake zou zijn van een mogelijke brandstichting.

Gisteravond 8 november kregen wij weer een melding van een brand in diezelfde straat. Nu zou het gaan om brand in een woning. Ook hier begonnen de hulpdiensten meteen met het ontruimen van de woningen. Uiteindelijk zijn er twee personen overgebracht naar het ziekenhuis in verband met rookinhalatie. Of er een verband is tussen de twee branden en of beiden zijn aangestoken wordt onderzocht.

Tips?

De politie onderzoekt bij twee van de drie branden of er sprake is van brandstichting en daarbij is de hulp van getuigen zeer welkom. Heeft u iets gezien of gehoord, of heeft u informatie die ons kan helpen? Dan horen wij dat graag.