Politie zoekt getuigen brandstichting oliebollenkraam

De hulpdiensten zijn rond 02.00 uur uitgerukt naar het Wagnerplein. Iemand hoorde een harde knal en zag dat de oliebollenkraam in brand stond. De brandweer heeft de kraam geblust. De eigenaar heeft aangifte gedaan van brandstichting. De politie doet verder onderzoek.

Tips?

Was u getuige? Of heeft u kort voor of na het incident iets verdachts gezien in de buurt van het Wagnerplein, neem dan contact op met de politie. De politie is via 0900-8844 bereikbaar. U kunt tips ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 – 7000 of via het Politie WhatsApp nummer 06-1220 7006. Het zaaknummer van dit incident is 2023285713.