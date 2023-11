Verdachte van dealen loopt tegen de natte lamp

Surveillerende politieagenten zagen woensdagavond 8 november rond 20.45 uur op ’t Groot Stuk een man op een scooter stil staan. Omdat hij daar in de stromende regen stond, trok de scooterrijder de aandacht van de agenten. Zeker toen er vervolgens een man vanuit de Haspelstraat naar de scooterrijder toe liep en beide mannen daarna weer vertrokken.

Gebruikershoeveelheid softdrugs

Eén politiekoppel ging achter de scooterrijder aan, terwijl een andere politie-eenheid de voetganger aansprak. Deze man, een naar later bleek 25-jarige inwoner van Roosendaal, kon zich niet legitimeren. De politie heeft de man toen gefouilleerd. Dat mag de politie doen, om te zoeken naar iets waaruit de identiteit van die persoon blijkt. Tijdens dit onderzoek zagen de agenten dat de man een gebruikershoeveelheid softdrugs bij zich had. Hij wilde niet zeggen hoe hij hier aan kwam. De agenten hebben de softdrugs in beslag genomen. De man mocht daarna zijn weg vervolgen.

Heuptasje

Andere agenten hadden ondertussen op de Oude Antwerpsepostbaan de scooterrijder aan de kant van de weg gezet. Deze man, een 18-jarige Roosendaler, bleek een fanny pack (een heuptasje) bij zich te hebben. In dat tasje zaten meerdere kleine verpakkingen met daarin gebruikershoeveelheden hard- en softdrugs. De drugs zijn in beslag genomen. De Roosendaler is aangehouden op verdenking van het bezit van soft- en harddrugs en op verdenking van het dealen van softdrugs. Hij moest mee naar het politiebureau en heeft de nacht in de cel doorgebracht. Vandaag is hij verhoord. Omdat het onderzoek nog niet klaar is, zit hij nog vast.