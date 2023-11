Politie pakt drie verdachten op voor berovingen bij verkoopafspraken

Vijf berovingen tijdens verkoopafspraak

Opvallend aan deze zaken was dat het ging om berovingen bij een verkoopafspraak. Slachtoffers werden na het maken van een verkoopafspraak via een verkoopsite beroofd. Onder bedreiging van een vuurwapen werden ze gedwongen om hun smartphone af te geven. Het gaat om berovingen die het afgelopen jaar plaatsvonden in Maarheeze, Best, Uden en het Limburgse Horst. In drie van de gevallen was sprake van een man en vrouw die samen - als stel in de rol van geïnteresseerde kopers - aan de deur verschenen. De andere twee keren betrof het een man alleen. Eerder vroegen wij via politie.nl aandacht voor de zaken uit Maarheeze en Best. Wij danken iedereen voor het meedenken.

Maarheeze

Zo werden de bewoners van een huis aan de Evenestraat in Maarheeze op maandagavond 11 september 2023 thuis beroofd tijdens een verkoopafspraak, nadat ze een smartphone via een verkoopsite te koop hadden aangeboden. Een man en een vrouw verschenen de maandagavond in kwestie rond 19.00 uur aan de deur. Eenmaal binnen, kregen de bewoners geen geld, maar wel een vuurwapen op zich gericht. Onder bedreiging van dat wapen werden zij gedwongen de smartphone aan de daders te geven. Daarna maakten de daders zich uit de voeten. De slachtoffers bleven gelukkig ongedeerd.

Best

Twee maanden daarvoor maakten de bewoners van een woning aan de Wever in Best op woensdag 26 juli een soortgelijke impactvolle ervaring mee. Ook bij hen verschenen een man en vrouw volgens verkoopafspraak aan de deur. Zij werden door de bewoners binnen gelaten. Eenmaal binnen trok de man een vuurwapen en bedreigde de bewoners, waarna het stel er met de buit vandoor ging. Er raakte niemand gewond.



Uden en Horst

Ook in Uden en het Limburgse Horst vonden in juli dit jaar vergelijkbare berovingen plaats. Op respectievelijk dinsdag 18 juli en woensdag 19 juli werden bewoners van een woning aan de Kornetstraat en Efferen in Uden beroofd onder bedreiging van een vuurwapen nadat zij online een verkoopafspraak online hadden gemaakt. Een week later werden ook de bewoners van een woning aan de Vermeerstraat in Horst slachtoffer van een gewapende beroving na het maken van een verkoopafspraak. Bij alle drie de gevallen raakte niemand gewond.

Aanhouding verdachten

Dankzij uitvoerig onderzoek van de recherche kwamen een man en vrouw (26 en 24 jaar) uit Gemert en een 16-jarige vrouw uit Beek en Donk in beeld als verdachten. Zij zijn de afgelopen maand in hun woonplaatsen opgepakt in verband met de reeks aan berovingen. De slachtoffers zijn op de hoogte gebracht van de aanhoudingen.

Vervolgonderzoek

De twee meerderjarige verdachten uit Gemert zitten nog steeds vast en worden uitgebreid verhoord over de vijf zaken. De minderjarige verdachte is in vrijheid gesteld, maar blijft verdachte in het onderzoek.

Informatie?

Heb je info over (een van deze) zaken? En heb je die nog niet met ons gedeeld? Of ben je slachtoffer geworden van een soortgelijke woningoverval, maar heb je nog geen aangifte gedaan? Dan komen wij graag met je in contact via een van onderstaande informatieknoppen.