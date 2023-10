Vier aanhoudingen na schiet- en steekincident Coevorden

Zaterdagochtend rond 9:45 uur kwam bij de meldkamer de melding binnen van een schietincident waarbij in ieder geval één persoon gewond zou zijn geraakt. Aan dit schietincident zou mogelijk een ruzie of conflict vooraf zijn gegaan. Toen agenten ter plaatse aankwamen troffen zij daar een 40-jarige man uit Utrecht gewond aan. Hij had een schotwond. Wij zijn direct een groot onderzoek gestart naar wat er zich aan de Scholekster heeft afgespeeld en waar mogelijke verdachten zich ophielden. Voor het zwaargewonde slachtoffer werd direct medische hulp ingeschakeld. Ook de Dienst Speciale Interventies (DSI), een droneteam van de Landelijke Eenheid en een politiehelikopter kwamen naar de plaats van het incident. De DSI heeft op het terrein gezocht naar eventuele wapens en verdachten. De politiehelikopter bood hierbij ondersteuning vanuit de lucht.

Ook een steekincident

Al snel werd duidelijk dat zich op het terrein aan de Scholekster een ruzie/conflict heeft afgespeeld met meerdere betrokkenen, waarbij het schietincident plaatsvond. De vermoedelijke schutter zou hierbij zijn gestoken. Voor dit steekincident kon direct een minderjarige jongen worden aangehouden. De DSI heeft enige tijd gezocht op het terrein naar andere mogelijke betrokkenen of verdachten, maar deze zijn daar niet meer aangetroffen. Halverwege de middag was het (sporen)onderzoek op de locatie van de incidenten klaar en later op de dag konden nog eens drie verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij wat er aan de Scholekster is gebeurd. Het gaat om drie mannen van 38, 40 en 60 uit Coevorden. Onder hen bevindt zich ook de vermoedelijke schutter.

Deel uw informatie

Het politieonderzoek gaat door. De verdachten zitten nog vast en worden verhoord. De recherche is bezig in kaart te brengen wat er precies is gebeurd en wat de precieze rol was van de aangehouden verdachten bij deze incidenten. Heeft u informatie die ons verder kan helpen in ons onderzoek naar de incidenten en de verdachten? Bel dan met 0900-8844 of gebruik het tipformulier onderaan deze pagina. Anoniem informatie delen kan via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).