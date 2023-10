Vier aanhoudingen na steekincident Dorpsweg

Kort na middernacht werden agenten aangesproken door een getuige dat er iemand was gestoken op de Dorpsweg. Agenten gingen naar de woning toe waar het slachtoffer zou zijn en troffen een 19-jarige man aan met een oppervlakkige snijwond. Onderzoek leidde naar een andere woning op Zuid. Agenten van Team Parate Eenheid hielden vervolgens vier jongemannen aan van 15, 16 en twee van 18 jaar. Hun rol en betrokkenheid wordt onderzocht.



Heeft u iets gezien of gehoord? Heeft u camera- of dashboardbeelden? Neem dan svp contact met ons op via onderstaande mogelijkheden.