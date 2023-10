Routinecontrole loopt uit op aanhouding voor drugsbezit

Agenten zagen vannacht een Opel over de Kloosterlaan rijden die geen verlichting voerde. Ze besloten een controle in te stellen en gaven de bestuurder een stopteken. Ze zagen dat hij daar geen gehoor aan gaf en steeds harder ging rijden. Ze gaven aan de Meldkamer door dat ze een auto achtervolgden, maar trokken dit bericht weer in toen de bestuurder op de Vierwindenstraat toch stopte. Ze zagen dat de bestuurder erg zenuwachtig reageerde.

Tijdens de controle bleek dat de auto niet verzekerd was. De bestuurder bleek al eerder met de politie in aanraking geweest te zijn. Hij had de auto, die niet op zijn naam stond, naar eigen zeggen van een vriend geleend. Hij vond het goed dat de agenten in de auto keken. Vervolgens zijn daarin twee zakjes met harddrugs aangetroffen. Het gaat om 28 ponypacks met cocaïne, 37 bolletjes crack en vijf bruine bolletjes. Hierop is de 19-jarige verdachte aangehouden.