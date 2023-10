Praat mee over Bureau Rotterdam

Bureau Rotterdam geeft na eerdere programma’s over Amsterdam, Eindhoven, Den Haag en Arnhem een uniek kijkje in het politiewerk in de havenstad. Programmamaker Ewout Genemans en zijn cameraploeg volgen agenten uit de basisteams Centrum, Delfshaven, Charlois, Feijenoord en IJsselmonde.

In de eerste aflevering is te zien dat het helemaal misgaat in een Rotterdamse woonwijk wanneer bij een burenruzie messen worden getrokken. Agenten Nadia en Joyce moeten de gemoederen zien te bedaren. Ewout ziet hoe Keashia en Brian met gevaar voor eigen leven een wandelende man van de snelweg plukken. En Jacco en Guido treffen een vuurwapen aan bij een wel erg jonge verdachte.

Nieuw: Bureaupraat

Uniek dit seizoen is Bureaupraat. Dit napraatprogramma is zeven keer live te zien op Instagram vanaf de tweede aflevering op 17 oktober tot de op een-na-laatste aflevering op televisie op 28 november. Kijkers kunnen 20 minuten lang via de chat hun vragen en opmerkingen aan het koppel van die dag stellen. Ook Ewout en vaste cameraman Julian zijn één keer te gast in de studio om te vertellen hoe het was om mee te lopen met de agenten.