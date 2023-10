Beloning verhoogd in cold case Cassandra

Cassandra wordt op zaterdag 24 maart 2007 voor het laatst levend gezien in Almere. Ze is uit geweest met vrienden, maar mist de bus naar huis. Een getuige ziet haar rond 04:00 uur alleen in een bushokje zitten. Maar in een bus stapt ze vervolgens nooit. Diezelfde dag wordt ze als vermist opgegeven. Met man en macht wordt naar Cassandra gezocht, maar ze blijft spoorloos. Tot drie weken later: een visser ziet haar levenloze lichaam in het water drijven.

Onverteerbaar

In de afgelopen jaren heeft de politie honderden tips nagetrokken, veel getuigen gesproken en op allerlei manieren onderzoek gedaan. Maar helaas heeft dat niet geleid tot het oplossen van de zaak. Voor de nabestaanden van Cassandra is de onzekerheid over wat er met haar is gebeurd, onverteerbaar. De recherche hoopt dat de verhoging van het tipgeld door het Openbaar Ministerie ervoor zorgt dat de waarheid alsnog boven tafel komt.

Telefoon gezocht

Weet jij meer? Dan is dít het moment om te praten. We zijn onder meer dringend op zoek naar de telefoon van Cassandra. Wat is hiermee gebeurd? Het gaat om een Nokia type 3510i. Het IMEI-nummer van de telefoon is 35135480***1230.