Man in Purmerend aangehouden na drugsoverlast

Deze man wordt verdacht van handel in harddrugs. Drugs, geld, een elektrische fiets en meerdere mobiele telefoons zijn ten behoeve van dit onderzoek in beslaggenomen. Daarnaast wordt een bestuurlijke maatregel voorbereid waar onder straffe van een op te leggen dwangsom de verdachte zich niet opnieuw schuldig mag maken aan de handel in verdovende middelen.



2023188444