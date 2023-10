Getuigen gezocht na aantreffen van zwaargewonde man

Omstreeks 03.00 uur werd bij de politie gemeld dat op de Lange Beestenmarkt een zwaargewonde man lag. In de omgeving van het slachtoffer werden onder meer steekwapens aangetroffen. Daarnaast was er een vloeistof over het slachtoffer heen gegooid.

Het slachtoffer is door ambulancepersoneel gecontroleerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

Iets gezien?

Het is onduidelijk hoe het slachtoffer gewond is geraakt. Heeft u in de nacht van zondag op maandag iets opvallends gezien in de omgeving van de Lange Beestenmarkt? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het ons weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.