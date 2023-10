Man (31) aangehouden voor schietincident Wenckebachstraat

Het slachtoffer overleed in de Wenckebachstraat aan zijn verwondingen. Het slachtoffer reed in een lichtblauwe Renault Twingo, toen hij van dichtbij werd neergeschoten. Dit gebeurde door twee personen die op een zwartkleurige motor reden. De motor is voorzien van een witkleurige kentekenplaat. De zwarte motor is daarna gevlucht vermoedelijk via de Noordpolderstraat en de Trekweg, daarna is hij nog gezien op de fietsrotonde aan de Ringelwikke in Ypenburg.

Uitgebreid onderzoek

Naar aanleiding van dit dodelijk schietincident is onder leiding van een officier van justitie een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart. In dat onderzoek kwam de aangehouden verdachte in beeld. De 31- jarige man zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Opsporingsprogramma’s

Deze zaak wordt vanavond onder de aandacht gebracht in de opsporingsprogramma’s Team West en in Opsporing Verzocht. In de uitzendingen worden er nieuwe beelden getoond van de verdachten. De hoofdofficier van justitie heeft een beloning in het vooruitzicht gesteld van 25.000 euro voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van deze zaak. Team West is vanavond te zien bij Omroep West vanaf 17.00 uur en Opsporing Verzocht vanaf 20.30 uur op NPO2.

SMS-bom

In overleg met het Openbaar Ministerie is besloten vandaag een sms-bericht te sturen naar alle mobiele telefoons die op het moment van het dodelijk schietincident in de buurt waren. Alle informatie in deze zaak blijft natuurlijk welkom. Informatie delen kan via de opsporingstiplijn 0800-6070. Tippen kan ook via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Informatie kan ook worden gedeeld via het onderstaande tipformulier.