Man gestoken: getuigen gezocht

Rond 20.00 uur stond het slachtoffer op de Ary van der Spuyweg, toen hij door twee onbekende mannen werd aangesproken. Zij eisten dat de man zijn persoonlijke eigendommen afstond. Toen het slachtoffer dit weigerde, stak een van de twee verdachten hem. Vervolgens maakten de twee verdachten zich uit de voeten en sindsdien ontbreekt van hen ieder spoor. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd.

Signalement verdachten

Man 1 - Licht getinte huidskleur - Circa 20 jaar oud - Zwarte haarkrulletjes tot net onder zijn oren - Droeg een pet, zwarte jas, grijs shirt en skinny jeans

Man 2 - Licht getinte huidskleur - Circa 20 jaar oud - Kort donker haar

Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van het steekincident. Was u getuige of beschikt u over videobeelden uit de omgeving? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of anoniem via M.0800-7000.