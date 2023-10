Meerdere autobranden in Den Haag

In de nacht van 9 op 10 oktober kreeg de politie de eerste melding om 23.18 uur van een autobrand in de Engelenburgstraat. Enkele minuten later kwam de volgende melding van een voertuigbrand in de Zusterstraat. Er zijn meerdere voertuigen uiteindelijk in de brand gestoken door een of meerdere verdachten. Vervolgens kwam er een melding van een brand aan een voertuig in de ’s-Gravenzandelaan. Hier stond 1 voertuig in brand. Als laatste volgde er twee meldingen in dezelfde minuut van autobranden in de Hulsthorststraat. In de wijk zijn deze nacht in totaal 6 voertuigen in de brand gestoken en heeft een ander voertuig zware gevolgschade opgelopen.

Onderzoek

De politie doet sporenonderzoek in de omgeving van de branden en doet verder onderzoek naar de brandstichtingen. In dit onderzoek komt de politie graag in contact met getuigen. Heeft u iets verdachts gezien in de nacht van 9 op 10 oktober omstreeks 23.30 uur in de omgeving van de Engelenburgstraat, Zusterstraat, ’s-Gravenzandelaan en of de Hulshorststraat in Den Haag? Of heb je op een andere manier informatie, zoals camerabeelden, die in dit onderzoek van belang kan zijn? Laat het dan alstublieft weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.