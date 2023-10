Bedreiging, dodelijk schietincident en mishandeling in Team West

Ernstige bedreiging - HS Stationsplein - Den Haag

Op maandag 24 juli rond 21.30 uur heeft er op station Hollands Spoor, bij het perron van tramhalte 9 een ernstige bedreiging plaats gevonden. Op beelden is te zien dat het latere slachtoffer tram 9 verlaat en dat zijn twee belagers in zijn richting komen lopen. Direct trekken de twee bedreigers een grote machete uit hun broekspijp en beginnen hiermee te zwaaien in de richting van het slachtoffer. Het slachtoffer weet gelukkig de messen te ontwijken en rent weg. De twee machetes zijn later gevonden in een prullenbak bij het station. In dit onderzoek is al één van de twee verdachten aangehouden. De andere verdachte wordt nog gezocht. In de uitzending worden camerabeelden getoond van deze tweede verdachte.

Dodelijk schietincident - Wenckebachstraat - Den Haag

Op vrijdagavond 23 juni rond 20.40 uur is de 41- jarige Murat Kücük uit Den Haag in de Wenkebachstraat doodgeschoten. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. In dit onderzoek ligt een beloning klaar van 25.000 euro voor de gouden tip. Het slachtoffer reed in zijn lichtblauwe Renault Twingo in de Wenkebachstraat in de buurt van de Noordpolderkade, toen hij van dichtbij werd neergeschoten. Dit gebeurde door twee personen die op een motor reden. De twee reden op een zwartkleurige motor en zijn zelf ook in het donker gekleed. De vermoedelijke bestuurder van deze motor is op maandag 9 oktober aangehouden. De motor is voorzien van een witte kentekenplaat. De helm van de passagier is opvallend, bovenop zit een brede witte streep. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de twee verdachten en de motor. Na onderzoek is er gebleken dat er waarschijnlijk een peilbaken onder de Renault Twingo van het slachtoffer zat. Een getuige verklaarde dat één van de verdachten onder de auto heeft gevoeld, het lijkt erop dat toen het peilbaken is verwijderd.

Mishandeling - Wenckebachstraat - Den Haag

Op donderdag 29 juni rond 17.45 uur vond er een mishandeling plaats op de Wenckebachstraat ter hoogte van nummer 67. Een bewoner raakte gewond nadat hij twee onbekende mannen aansprak die wiet aan het roken waren in zijn portiek. Het slachtoffer wordt meerdere keren in zijn gezicht geslagen. Het slachtoffer is inmiddels hersteld maar het heeft veel impact op hem gehad zeker gezien dit hem in zijn eigen buurt is overkomen waar hij zich hierdoor minder veilig is gaan voelen. In de uitzending worden er camerabeelden getoond.

Opsporing Verzocht wordt uitgezonden om 20.35 uur op NPO 2. Op woensdag wordt het programma rond 13.20 uur herhaald via NPO 2. Ook is de uitzending terug te zien op NPO start.

Team West: iedere dinsdag vanaf 17.00 uur uitgezonden op TV West en elk uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.