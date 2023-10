Geen relevante vondsten tijdens zoekactie in Nieuwendijk

Nieuwendijk - Vandaag werd in de tuin van een woning in Nieuwendijk een zoekactie ingesteld door de politie. Dit onderzoek is zorgvuldig uitgevoerd en afgerond maar heeft echter niet tot vondsten geleid die van betekenis kunnen zijn in de zoektocht naar Germa. Hiermee is deze zoekactie dan ook ten einde gekomen.