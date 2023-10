Vier verdachten aangehouden voor overvalpoging Casino Sluis

De politie kreeg zondag 10 september 2023 omstreeks 03.40 uur een melding dat in een hotel met casino het personeel een man vasthield die kennelijk daar een overval wilde plegen. Ter plaatse bleek dat een medewerker de verdachte op weg naar het casino op een trap was tegengekomen. De verdachte schrok daar kennelijk zo van dat hij van de trap viel. In zijn tas werd onder meer een masker, handschoenen, tiewraps en een zwartkleurig nepvuurwapen aangetroffen. Hij brak bij de val een pols en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. .

Aanhoudingen

Tijdens het verdere rechercheonderzoek gaf de verdachte opening van zaken. Hierbij bleek dat er nog meer personen betrokken waren bij de geplande overval. Op woensdag 20 september 2023 werd een 35-jarige vrouw uit Sluis aangehouden. Op dinsdag 26 september jl. volgde de aanhouding van een 51-jarige man uit Sluis. Tot slot werd op donderdag 5 oktober 2023 een 24-jarige man uit Sluis gearresteerd. Hij is inmiddels weer op vrije voeten. De overige verdachten zitten nog in voorarrest.