Explosie bij horecagelegenheid in Peperstraat Leeuwarden

De politie kreeg in de nacht van dinsdag 10 oktober op woensdag 11 oktober een melding van een explosie in de binnenstad van Leeuwarden. De politie is ter plaatse gegaan en trof daar het beschadigde pand aan. We zijn direct gestart met een onderzoek naar de toedracht van het incident. Ook doen we op de plaats van het incident sporenonderzoek en spreken we met getuigen.

Aanhoudingen

De politie heeft op het moment nog niemand aangehouden. We zijn op zoek naar mensen die meer informatie hebben over wat er is gebeurd of die vannacht wellicht iets hebben gezien. Ook mensen die beelden hebben waar iets op te zien is, kunnen contact opnemen met de politie.

Neem contact met ons op

Heeft u tips of informatie in dit onderzoek? Heeft u iemand horen praten over de explosie? Gedraagt iemand zich verdacht? Laat het ons dan weten. Bel met de politie op 0900- 8844 of deel je informatie via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Heb je camerabeelden dan kun je ook met die nummers bellen. Daarnaast kun je beelden ook uploaden via onderstaand tipformulier of op politie.nl.