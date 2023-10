Explosief afgegaan bij woning in Purmerend

Er is niemand gewond geraakt. Als er mensen zijn die iets hebben gezien, beschikken over camerabeelden of andere andere informatie die kan helpen? Laat het weten via 0900-8844.



Melden helpt

Zie jij verdachte situaties? Bel dan altijd 112. Heb je informatie over (de achtergronden van) een explosie? Meld het dan ook! Bel 0900-8844 of vul een tipformulier in op www.politie.nl. Mocht je het eng of spannend vinden om te melden dan kan dat ook altijd anoniem of vertrouwelijk. Maak dan gebruik van Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) of van het Team Nationale Inlichtingen (088-6617734). Dat is een afdeling getraind in het afschermen van tipgevers en informanten. Zij zijn getraind om op onopvallende wijze informatie in te winnen en de tipgever te allen tijde te beschermen.



2023219555