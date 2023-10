Inbraakpoging bij juwelier

Agenten kwamen ter plaatse en zagen dat er zware schade was aan de voordeur en de ramen van de juwelier. Het is de inbrekers niet gelukt binnen te komen.

Getuigen gezocht

De politie is een onderzoek gestart en zoekt getuigen. Mogelijk heeft u camerabeelden of heeft u iets gezien of gehoord in de omgeving van het Koningin Wilhelminaplein dat waardevol kan zijn voor het onderzoek? Bel dan de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan ook. Bel dan Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.