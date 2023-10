Voetganger gewond na aanrijding

Het ongeval gebeurde rond 16.20 uur op de President Rooseveltlaan. De vrouw stak over bij de voetgangersoversteekplaats ter hoogte van de Rembrandtlaan. Daar is ze aangereden door een auto. Ze is overgebracht naar een ziekenhuis. De 33-jarige bestuurder uit Vlissingen is aangehouden. Uit de voorlopige ademtest en speekseltest blijkt dat hij onder invloed van alcohol en drugs reed. Zijn rijbewijs is ingenomen. Na verhoor is hij vrijgelaten. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.