Verdachten straatroven Enschede aangehouden

Op 6 oktober is in de Weegschaalstraat een minderjarige jongen bedreigd met een mes. Een dag later, op 7 oktober, worden bij de watertoren aan het Hoog en Droog en in de Weegschaalstraat wederom twee minderjarige jongens bedreigd met een mes, dit maal door twee personen. Bij de laatste bedreiging heeft de politie één van de verdachten op heterdaad aangehouden.

Na het horen van getuigen hebben collega’s op 8 oktober 2023 een tweede verdachte aangehouden. Beide verdachten zijn minderjarig, de jongens komen uit Eefde en Enschede. Bij een van de verdachten is een mes en een bivakmuts aangetroffen. Die zijn in beslaggenomen. Beide verdachten worden deze week voorgeleid bij de rechter-commissaris.

2023464894 ^EY