Man overleden en andere man gewond en aangehouden

Eén van de mannen is later die avond overleden. De andere man is gewond overgebracht naar het ziekenhuis en aldaar ook formeel aangehouden. De precieze toedracht van het incident dat heeft plaatsgevonden wordt onderzocht. Daarvoor is er ter plaatse die avond en nacht sporenonderzoek verricht. Daarnaast wordt buurtonderzoek gedaan in de wijk, om in contact te komen met mogelijke getuigen en te onderzoeken of er bruikbare camerabeelden zijn.

Heeft u zelf iets gezien of gehoord woensdagavond 11 oktober in de omgeving? Of heeft u camerabeelden die kunnen helpen bij het onderzoek? Neem dan contact met ons op.

(2023472368 ^hk)