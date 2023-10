Getuigen gezocht ongeval Huizen

Rond 22:00 uur kreeg de politie de melding van het ongeval. Hierbij bleek een personenauto tegen een boom aan te zijn gebotst. Beiden inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Heeft u iets gezien?

De politie is nog op zoek naar getuigen die de auto vóór het ongeluk hebben zien rijden. Heeft u eerder die avond een grijze Fiat Punto zien rijden in Huizen? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 080-7000