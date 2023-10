Verdachte van mishandeling meldt zich na TV-uitzending in Utrecht

Rond half 12 ’s middags liep het stel het restaurant in van de meubelzaak. Nadat ze eten en drinken pakten bij het buffet, liepen ze naar de kassa. Op dat moment was er een discussie gaande tussen twee mannen en twee medewerkers van het restaurant. De twee mannen sluiten zich aan in de rij van de kassa, achter het stel. Wanneer de man van het stel tegen de twee mannen zegt dat ze rustig moeten doen, loopt het uit de hand. Een van de twee mannen haalt uit naar het stel. Beiden raken hierbij gewond.

Afgelopen woensdag 11 oktober werd de zaak getoond in het regionale opsporingsprogramma Bureau Hengeveld. Naar aanleiding van deze uitzending heeft een 45-jarige verdachte uit Utrecht zich gemeld. De man wordt binnenkort verhoord.

Melden helpt

Meldingen en tips zijn onmisbaar bij de aanpak van criminaliteit. Daarom zijn de kijkers van de opsporingsprogramma’s zo belangrijk. De informatie die wordt gemeld kan net dat ontbrekende puzzelstukje zijn waarmee een zaak kan worden opgelost. Regelmatig worden verdachten aangehouden dankzij meldingen van alerte burgers. Heb je vermoedens dat iets niet klopt bij jou in de buurt? Herken jij een verdachte of denk je iemand te herkennen? Meld het bij de politie via 0900-8844. Liever anoniem melden? Bel dan 0800-7000 of ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl.