Dodelijk en zwaargewond slachtoffer bij schietincident bedrijvenpark Lutkemeer

Amsterdam - In de nacht van woensdag 11 op donderdag 12 oktober vond op een bedrijvenpark in de Lutkemeer, Amsterdam-West, een schietincident plaats. Twee personen raakten hierbij zwaargewond, één van de twee slachtoffers overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De recherche onderzoekt de zaak en is dringend op zoek naar mensen die mogelijk meer informatie en/of relevante camerabeelden hebben.