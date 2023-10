Politie zoekt getuigen na winkeloverval

Rond 7.30 uur kwam er een melding binnen van een winkeloverval. De medewerker werd gedwongen door een man om de kassa te openen. Deze heeft de medewerker onder dreiging geopend waarop de man geld pakte uit de kassa. De dader vluchtte met de buit in een onbekende richting. De politie is een onderzoek gestart en is nog op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben van deze winkeloverval.

Signalement

Het gaat om een man van mogelijk rond de 40 jaar met een lichtgetinte huidskleur en een ongeschoren baardje. Hij is ongeveer 1.90m lang en heeft een dun postuur. De man droeg een grijze jas met zijn capuchon over het hoofd heen.

Heeft u meer informatie?

De politie onderzoekt de zaak. Heeft u donderdagochtend 12 oktober iets verdachts gezien in of in de omgeving van de Van Musschenbroekstraat? Of liep donderdagochtend rond 7.30 uur langs de winkel in de Van Musschenbroekstraat en is u toen iets opgevallen? Heeft u andere informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn? Neem dan alstublieft contact met ons op via 0900-8844. Liever anoniem? Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.