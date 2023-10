Opnieuw minderjarig meisje aangehouden voor mishandeling

De minderjarige verdachte is donderdagochtend thuis aangehouden. Het 13-jarige meisje wordt ervan verdacht op 11 en 17 september een 13-jarig meisje uit Zoetermeer te hebben mishandeld.



De mishandelingen vonden beide plaats in Zoetermeer, aan de Florence Nightingalelaan en bij een school aan de Clauslaan. Het slachtoffer raakte daarbij gewond.

Achttien verdachten

In totaal zijn sinds 29 augustus achttien verdachten aangehouden voor een reeks geweldsincidenten in Zoetermeer. Op 29 augustus werden zes minderjarige verdachten aangehouden voor een mishandeling die eerder die maand plaatsvond aan het Hoevenbos. Daarbij raakte een 13-jarig meisje gewond. De verdachten gingen er na het incident vandoor.



Doordat er beelden van de mishandeling rondgingen op sociale media en verdachten herkend werden, konden zij worden achterhaald. Sindsdien volgden verschillende incidenten en aangiftes. Zeventien minderjarige meisjes en jongens konden sindsdien worden aangehouden. Zij krijgen, ook als zij worden heengezonden, passende maatregelen zoals straffen en gesprekken met hun ouders en/of verzorgers.



Burgemeester Michel Bezuijen van Zoetermeer is blij met de aanhoudingen door de politie: ‘Dit geweld moeten we direct stoppen. De minderjarige leeftijd van de verdachten en slachtoffers vind ik erg zorgelijk. We hadden het altijd over jongens in de jeugdgroepen, nu zien we onder het groot aantal aangehouden verdachten ook veel minderjarige meiden. Er ligt een flinke aanpak samen met de politie, het Openbaar Ministerie, de scholen én de ouders of verzorgers.’

Filmpjes van mishandelingen

Opvallend is dat de aanleiding van veel van de mishandelingen filmpjes en berichten met geruchten over anderen zijn. Deze worden via sociale media gedeeld. Dit gaat van kwaad tot erger en leidt regelmatig tot dreigementen en mishandelingen. Deze mishandelingen worden vervolgens weer gefilmd. Ook de mishandeling die bij de school aan de Clauslaan plaatsvond, kwam aan het licht doordat hier filmpjes van circuleerden via sociale media. Niet alleen als je iemand mishandelt, maar ook als je filmpjes van mishandelingen maakt en deze verspreidt, kun je strafbaar zijn.

Iets gezien?

Naar het geweld onder minderjarigen in Zoetermeer wordt volop onderzoek gedaan en de politie sluit niet uit dat meer aanhoudingen volgen. Mogelijk hebben er nog meer incidenten plaatsgevonden die nog niet bekend zijn bij de politie. Bent u of kent u iemand die de afgelopen tijd slachtoffer is geworden van een geweldsincident in Zoetermeer en heeft u nog niet met de politie gesproken, laat het dan weten. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). U kunt ook via het onderstaande tipformulier uw informatie doorgeven.