Vuurwapen van straat dankzij alerte melder

Het was rond half tien ’s avonds toen de melder bij en school op de Sleedoorn in Poortugaal een groep van zo’n tien jongeren zag. Eén van de jongeren had een vuurwapen. De melder belde het alarmnummer, waarschuwde de politie en gaf een signalement door van de jongen met het vuurwapen.



Meerdere politie-eenheden gingen naar de Sleedoorn. Terwijl aan de ene kant een politiebusje kwam aanrijden, zag een andere politie-eenheid een jongen snel van het groepje weglopen. De weglopende jongen voldeed aan het opgegeven signalement. De agenten hielden deze jongen aan en vonden daarna in het gras vlakbij de plek van zijn aanhouding een vuurwapen. De aangehouden jongen is een 19-jarige Rotterdammer.



Melden helpt!

Om schietincidenten en explosies te voorkomen is de hulp van alerte getuigen en bewoners van groot belang. Door het melden van verdachte situaties kan de politie regelmatig vuurwapens van straat halen en incidenten voorkomen. Ook het doorgeven van informatie over wapenbezit of dreigende conflicten is zeer waardevol. Meldt een spoedsituatie altijd via 112. Heeft u informatie die niet acuut is, bel dan 0900-8844 of vul het tipformulier op www.politie.nl in. Blijft u liever anoniem dan kunt u terecht bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.