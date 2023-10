Twee aanhoudingen na diefstal met geweld

Het begon allemaal op woensdag 11 oktober 2023 om 18.00 uur. Een pakketbezorger had net een pakje afgeleverd bij een woning aan de President Rooseveltlaan en zat nog even in haar bus. Op dat moment zag en hoorde ze dat de achterdeur van haar werkbus geopend werd en er mensen instapten. Ze liep er meteen heen en zag twee gemaskerde mannen uit haar bus komen met enkele pakketten bij zich. Ze riep dat ze moesten stoppen. Toen zag ze dat één van de mannen een mes pakte en er mee zwaaide. De mannen liepen weg en stapten op een scooter waarna ze wegreden.

Aanhouding

Gelukkig kon de aangeefster het kenteken van de scooter onthouden. De politie werd gebeld die direct een onderzoek strartte. Via het kenteken van de scooter kwam er een naam en adres in Middelburg van een bekende van de politie naar voren. De woning werd betreden en daar werden twee 18-jarige verdachten aangehouden, één uit Middelburg en één uit Vlissingen. Er werden geen pakketjes gevonden. De pakketdienst regelt verder de afhandeling van de weggenomen pakketjes. De verdachten zijn ingesloten.