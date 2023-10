Tweede Hackathon Mensenhandel internationale krachtenbundeling

De Hackathon 2023 had onder meer tot doel een completer beeld te krijgen van de rekrutering van slachtoffers van de meest voorkomende vormen van mensenhandel: seksuele uitbuiting en arbeidsuitbuiting. De Europese Arbeidsinspectie, Cepol, INTERPOL, de OVSE en de International Justice Mission namen ook deel aan de actie. De hackathon vond plaats onder de vlag van EMPACT.



Innovatief

‘Criminelen maken steeds vaker gebruik van het internet. Zij wanen zich daar anoniem en bereiken ‘eenvoudig’ wereldwijd enorme doelgroepen’, aldus Petra Bakker, driver van het EU-project EMPACT THB (Trafficking in Human Beings). ‘Internationale samenwerking en kennisuitwisseling tussen politie en justitie, Europol, Eurojust, andere EU-agentschappen en partners, zoals in dit geval de Arbeidsinspectie, is essentieel. De Hackathon Mensenhandel is een perfect voorbeeld van een innovatieve aanpak om deze vorm van criminaliteit in het digitale tijdperk te onderzoeken.’



Valse beloften

De Hackathon richtte zich op het identificeren van onlineplatforms en social media hubs die worden gebruikt om slachtoffers te rekruteren voor seksuele en arbeidsuitbuiting. Mensenhandelaren gebruiken verschillende methoden om kwetsbare individuen te lokken en uit te buiten voor winst. Eén daarvan is bedrog: mensenhandelaren misleiden slachtoffers met valse beloften over een beter leven, onderwijs, werk of huwelijk. Een andere manier is het nepaanbod van goedbetaalde banen in het buitenland. Mensenhandelaren kunnen ook immigratiediensten aanbieden aan mensen die willen migreren en vervolgens misbruik maken van hun kwetsbaarheid en hen uitbuiten zodra ze in het buitenland zijn.



De belangrijkste resultaten van de hackathon:

85 personen/gebruikersnamen gecontroleerd;

371 platforms gecontroleerd (waaronder sociale media en datingplatforms, webforums, marktplaatsen en online applicaties);

325 communicatieapparaten (inclusief telefoonnummers, mobiele apps, e-mailadressen en faxnummers);

26 van mensenhandel verdachte onlineplatforms gecontroleerd;

5 online platforms geïdentificeerd als betrokken bij mensenhandel gecontroleerd;

10 online platforms gelinkt aan seksueel misbruik van kinderen online gecontroleerd



Oekraïense en Chinese slachtoffers

De grote kwetsbaarheid van Oekraïense vluchtelingen en de steeds vaker voorkomende tekenen van seksuele, arbeids- en andere vormen van uitbuiting van Chinese staatsburgers waren voor de onderzoekers reden zich vooral op deze risicogroepen te richten. Tijdens de hackathon onderzochten de deelnemers hoe ze operationele informatie op EU-niveau konden verzamelen op websites en social media platforms die zich vermoedelijk richten op de rekrutering van Oekraïense vluchtelingen en Chinese immigranten. Onderzoek van informatie uit open bronnen maakte duidelijk dat mensenhandelaren inderdaad de populairste sociale-mediaplatforms gebruiken, maar ook dating-apps en recensieforums.



Deze landen namen deel

Albanië, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Litouwen, Moldavië, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Zweden, Oekraïne en Groot-Brittannië.



Europol

Europol ondersteunde de coördinatie van de operationele activiteiten, faciliteerde de uitwisseling van informatie en verleende analytische ondersteuning. Op de actiedagenwaren twee deskundigen van Europol aanwezig om de informatie-uitwisseling in realtime te vergemakkelijken en operationele informatie te vergelijken met de databases van Europol. Deze informatie bood de deelnemers aanknopingspunten voor verder onderzoek. Lees ook het Europol-persbericht over de hackathon.



EMPACT

EMPACT is het European Multidisciplinair Platform against Criminal Threats. EMPACT valt onder de Europese Unie en richt zich op dreigingen die voortkomen uit de georganiseerde, zware, internationale misdaad. Denk hierbij aan Mensenhandel, illegale vuurwapens, drugs en cybercrime. EMPACT versterkt de internationale operationele en strategische samenwerking en de uitwisseling van kennis en informatie tussen politie en justitie, het Openbaar Ministerie en partners zoals bijvoorbeeld de, Koninklijke Marechaussee, douane, de FIOD (Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst) en de Arbeidsinspectie. Europol en Eurojust ondersteunen de EMPACT-activiteiten.