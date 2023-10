76-jarige man aangehouden op verdenking van een zedendelict

Koningslust - Op woensdagmiddag 11 oktober heeft de politie een 76-jarige man uit de gemeente Peel en Maas aangehouden op verdenking van een zedendelict. De verdachte is een vrijwilliger bij een zorgorganisatie in Limburg, het slachtoffer is een meerderjarige client van deze organisatie. De verdachte wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris.