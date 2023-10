900 ‘virtual offices’ per brief gewaarschuwd

Melden helpt

Samen helpen overheidsorganisaties en de maatschappij elkaar om criminele ondermijning van de samenleving te stoppen. In dat kader worden er regelmatig bewustwordingsgesprekken gevoerd met ondernemers: hoe voorkom ik zulke misstanden? Wat zijn de signalen? Wat kan ik zelf doen?

Vermoedt u zelf criminele activiteiten of misstanden op een bepaald adres? Of beschikt u over relevante informatie? Meld het! Dit kan via de fraudehelpdesk: dé nationale helpdesk voor vragen en meldingen over fraude (088-7867372). Anoniem melding doen? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.