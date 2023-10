Getuigen gezocht overval tabakswinkel Spijkenisse

Na de overval op de tabakswinkel hield de politie op basis van het gegeven signalement een verdachte aan. Na verhoor bleek dat hij naar alle waarschijnlijkheid geen betrokkenheid heeft gehad in de overval. Hij is heengezonden.

De verdachte waar de politie nog naar op zoek is, droeg tijdens de overval een blauwe trainingsbroek met een blauwe jas met capuchon en een bivakmuts. Ook was hij in het bezit van een plastic gele boodschappentas. Als u iets gezien heeft of in het bezit bent van camerabeelden, laat dit dan weten aan het onderzoeksteam.