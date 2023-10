Wederom explosie voorkomen aan Doklaan Rotterdam

Foto: Nieuws op Beeld

Een nacht eerder werd op de Doklaan al een 18-jarige man met een explosief betrapt en aangehouden, Daarom waren er maatregelen genomen, waaronder extra toezicht. Bij een van de controles viel de verdachte op bij agenten. Zij spraken hem aan en toen hij geen identiteitbewijs kon of wilde laten zien, controleerden ze hem. In zijn tas vonden ze een flink pakket dat eruit zag als een explosief. De man werd aangehouden.

Explosievenspecialisten die het pakketje beoordeelden zagen dat het ging om een echt explosief dat grote schade aan had kunnen richten. Zij waarschuwden militairen van de EOD, die het op een veilige manier meenamen en op een andere plek gecontroleerd lieten ontploffen.

De eigenaar van het pand bij de Doklaan doet aangifte. De opsporing doet onderzoek naar de twee pogingen en er wordt gekeken welke maatregelen nodig zijn en blijven om de situatie daar veilig te houden.

Denk mee

Zowel bij het voorkomen van explosies als het oplossen achteraf zijn bewoners en andere getuigen heel belangrijk. Aarzel niet om verdachte situaties te melden via 112 en deel je informatie en beelden als er iets is gebeurd. Melden kan op verschillende manieren. En als u liever anoniem blijft, zijn er ook diverse mogelijkheden, zoals via het Team Criminele Inlichtingen of Meld Misdaad Anoniem. Maar deel wat u weet, samen staan we zoveel sterker.