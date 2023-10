Vrouw (24) overleden na val met scooter

Rond 03:00 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. De vrouw werd met ernstige verwondingen bij een bankje gevonden en ter plekke gereanimeerd. Alle hulp, ook later in het ziekenhuis, mocht helaas niet baten. Alles wijst erop dat het een eenzijdig ongeval is en dat dus geen andere voertuigen of mensen bij betrokken waren.

Om een compleet beeld te krijgen van het tragische ongeval en hoe de jonge vrouw ten val kwam, spreken we graag met getuigen. We u getuige en heeft nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact met op met de politie en vraag naar Team Verkeer.