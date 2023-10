Aanhoudingen na afloop voetbalwedstrijd VVV-Roda JC

Bij het verlaten van het stadion na afloop van de wedstrijd, die in gelijk spel eindigde, probeerden de supporters van beide voetbalclubs de confrontatie met elkaar op te zoeken. Door optreden van de Mobiele Eenheid kon dit voorkomen worden. Twee personen werden hierbij aangehouden.

Tijdens de schermutselingen gooide een VVV-supporter met vuurwerk en raakte hierbij zelf zwaargewond. Het vuurwerk ontplofte vlak voor de op linie staande ME’ers. Niemand van de politie liep hierbij verwondingen op.

De zwaargewonde supporter is overgebracht naar het ziekenhuis.

Inmiddels is de rust rondom het stadion teruggekeerd. Ook in het centrum van Venlo is het rustig. De supporters van Roda JC hebben Venlo verlaten en zijn huiswaarts gekeerd.