15.000 mensen bij demonstratie in Amsterdam

Amsterdam - Op het hoogtepunt van de pro Palestina demonstratie stonden naar schatting 15.000 mensen op de Dam. Het grootste deel van deze groep is in een mars naar het Westerpark gelopen waar de demonstratie rond 17.00 uur eindigde. De driehoek (burgemeester, hoofdofficier en politiechef) had van tevoren gewaarschuwd op te treden tegen strafbare uitingen. De politie heeft meerdere vlaggen gecontroleerd op de Dam en tijdens de mars. In één geval werd vastgesteld dat een demonstrant de Hamasvlag toonde. Deze persoon is op gezag van de Officier van Justitie aangehouden. Op het Beursplein heeft de Mobiele Eenheid kort op moeten treden door een groep demonstranten van het plein te verwijderen.