Explosief afgegaan bij cafe aan de Vaillantlaan

Rond 03:20 uur kreeg de politie een melding van een explosie bij een cafe aan de Vaillantlaan. Ter plaatse was de ruit van het cafe vernield. Er was op dat moment geen verdachte en er is nog niemand aangehouden.

De politie doet uitgebreid onderzoek op dit moment. In de buurt zal een onderzoek met omwonenden plaatsvinden en camerabeelden worden uitgekeken.

Meer informatie gezocht

De politie komt graag in contact met getuigen of mensen die iets meer weten van de explosie aan de Vaillantlaan. Heeft u camerabeelden van de omgeving? Dan ontvangt de politie deze graag. U kunt contact opnemen door onderstaande opties.