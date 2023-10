Vechtpartij tussen meerdere personen

Zaterdag 14 oktober volgt er rond 16:50 uur een melding dat er op de Minckelersstraat meerdere personen aan het vechten zijn. Als de politie ter plaatste komt vluchtte de betrokken personen allemaal een andere kant op. Ter plaatste is er een plaats delict gemaakt en doet de forensische opsporing onderzoek.

Diezelfde middag is er gezocht naar een busje die betrokken zou zijn bij de vechtpartij. De politie heeft een 29-jarige man aangehouden later op de middag. Diezelfde avond is de man heengezonden en wordt hij niet meer verdacht van betrokkenheid.

Getuigen

De politie doet uitgebreid onderzoek en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien op zaterdag 14 oktober rond de Minckelersstraat? Heeft u camerabeelden van de omgeving of andere informatie? Dan komt de politie graag in contact. Dat kan door onderstaande mogelijkheden.