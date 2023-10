Dronken automobilist rijdt hek uit de grond bij ongeval

Vermoedelijk is de bestuurder rond 20.30 uur met hoge snelheid een bocht in gereden en daarbij de macht over het stuur verloren. Hierbij is hij de dijk afgereden en een hek uit de grond gereden. De bestuurder is er na de aanrijding direct vandoor gegaan. Diverse omstanders zijn nog achter de automobilist aangegaan, maar hij wist te ontkomen. Zo’n half uur later treffen politiemensen de automobilist toch nog aan. Bij controle blijkt dat de 34-jarige man uit de gemeente Altena onder invloed was van alcohol. Hij heeft een rijverbod gekregen voor de duur van 8 uur. Ook is zijn rijbewijs ingevorderd.