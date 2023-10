Man overleden bij steekincident op straat, verdachte gearresteerd

De politiemeldkamer kreeg rond 19.50 uur een melding van het incident. Het slachtoffer lag op straat. Politie en ambulancedienst spoedden zich ter plaatse. De ambulancedienst ontfermde zich over het slachtoffer. De politie zette de omgeving af en verhoorde enkele getuigen. Rond 21.00 uur werd het slachtoffer met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De man overleed in de loop van de avond.

Aanhouding

Het onderzoek leidde naar een 40-jarige man uit Roosendaal. Hij werd maandagochtend om 3.40 uur in Wernhout gearresteerd. De verdachte is voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht.

Politieonderzoek

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Naast het horen van getuigen, keken agenten of er camerabeelden beschikbaar waren. Verder stelden forensische onderzoekers een sporenonderzoek in.

Heeft u iets gezien?

Bent u getuige geweest van het steekincident of heeft u meer informatie over de dader? Bel dan met de politie via 0900-8844 of via het politie WhatsApp nummer 06-12207006. Anoniem bellen kan ook via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). U kunt ook onderstaand tipformulier invullen.

Update 17.00 uur

De politie maakt bekend dat vanmiddag in verband met het steekincident, een 38-jarige vrouw uit St. Willebrord is aangehouden. Ze wordt in verzekering gesteld. Haar rol bij de steekpartij wordt onderzocht.