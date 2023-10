Verdachte aangehouden met drugs op zak

Politiemensen zagen rond 23.00 uur een voertuig rijden die opvallend rijgedrag vertoonde. Bij controle van het kenteken bleek dat de auto nogal uit de richting van het woonadres van de tenaamgestelde was. De agenten besloten de bestuurder te controleren. Tien minuten later houden zij het voertuig staande op de Backer en Ruebweg. Bji controle blijkt dat de bestuurder diverse ponypacks met drugs bij zich heeft. Ook treffen zij in het voertuig diverse ponypacks aan. De bijrijder, een 32-jarige man uit Breda, is daarop aangehouden voor het bezit van harddrugs.

Nadat de verdachte meegenomen is naar de politiecel, wordt zijn woning nog doorzocht. In de woning zijn diverse goederen en contant geld aangetroffen. Deze zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.