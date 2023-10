Politie zoekt informatie over schietincident Oss

Informatie en beelden

De recherche is druk bezig met het onderzoek naar dit incident en vraagt iedereen die informatie heeft en/of camerabeelden heeft over de vermeende schutter zich bij ons te melden.

We zoeken dan ook dringend camerabeelden van de vermeende schutter in de omgeving Schadewijkstraat en verder. De schutter betreft een fietser met bovenkleding waarvan de onderste helft donkerkleurig is en de bovenste helft lichtkleurig. De schutter is gevlucht in de richting van de Berghemseweg.

Heb je camerabeelden? Dan vraagt de politie je om die beelden actief te bekijken tussen 21.45 uur – 22.15 uur en zich te melden als je denkt de schutter op beeld te hebben. Neem dan contact op via 0900-8844 en vermeld zaaknummer 2023227402.

Niet delen online

We zien dat er in de media en op sociale media een video gedeeld wordt van het schietincident in Oss. We roepen iedereen met klem op deze beelden NIET te delen en offline te halen.

Dat uit belang van het onderzoek en uit respect voor het slachtoffer en zijn directe omgeving.

Iedereen die beelden heeft kan dat direct met ons delen.